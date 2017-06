Formazione: parte il corso per aspiranti bidelli

Lavoro e formazione: al via i corsi per bidelli organizzati dal Cfp, indispensabili per l'iscrizione nell'apposita graduatoria per il conferimento degli incarichi nelle scuole di ogni ordine e grado. Igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro, deontologia, comunicazione interpersonale, organizzazione scolastica: queste alcune delle discipline d'insegnamento in programma. Il corso prevede anche una verifica finale per accertare le competenze acquisite.