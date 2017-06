Legge sviluppo: confronto a Domagnano voluto dalla Csu

Nuova serata a tema, per la Centrale Sindacale Unitaria, che dopo le banche affronta un altro tema caldo: la Legge sullo Sviluppo. "Il Governo è pronto ad ascoltare l’ampio coro di voci critiche e cambiare sostanzialmente la legge sullo sviluppo?" si domandano gli organizzatori. Per i segretari di Federazione, Enzo Merlini e Giorgio Felici, le “buone intenzioni del governo” non trovano riscontro con le ricette legislative presentate, che definiscono “confuse, contraddittorie e inefficaci”.

Nuove critiche sono arrivate ieri da Unas, con la Segreteria al Lavoro che ribadisce che "oltre a semplificare la vita delle imprese, si vogliono creare meccanismi che rendano conveniente l’assunzione di lavoratori sammarinesi o residenti". L'appuntamento delle 21 vedrà il confronto tra Matteo Ciacci, consigliere Civico 10, Tony Margiotta, consigliere SSD, Iro Belluzzi, consigliere PSD, Alessandro Mancini, consigliere PS, e i due Segretari Enzo Merlini e Giorgio Felici.