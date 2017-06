Legge Sviluppo, Usl: "Condivisione, ma ci sono problemi da risolvere"

Il confronto sulla Legge sullo Sviluppo ha fatto emergere punti di condivisione ma anche problemi che devono essere risolti per trovare la giusta sintesi di sistema. Così l'Usl che invita a coordinare tutti gli interventi normativi come annunciato giustamente, scrive, anche nel programma di Governo. La riduzione degli incentivi legati all’occupazione dei sammarinesi è troppo marcata e un incremento del costo del lavoro legato all’assunzione dei frontalieri non è corretto, afferma il segretario industria Francesca Busignani. Nel caso non ci siano realmente le professionalità richieste, non si può fare assumere i frontalieri differenziando il costo del lavoro, perchè questo è discriminante e ricade sulla testa dei lavoratori stessi. L’ufficio preposto, aggiunge, deve essere messo in grado di verificare il giusto inquadramento lavorativo sulla richiesta delle specifiche della ditta che assume. A San Marino ci sono molte aziende virtuose ma anche alcune che chiedono lavoratori esperti o con competenze linguistiche offrendo inquadramenti non consoni, o altre che fanno le buste paga in base a contratti più convenienti a loro. Forse è anche per questo, sottolinea l'Usl, che alcune ditte non trovano personale.