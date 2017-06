Assemblea Generale ANIS: Ceccato, "servono al più presto riforme strutturali"

Oggi l'Assemblea Generale di ANIS; ospite d'onore il Presidente di Confindustria. Da Stefano Ceccato parole severe nei confronti del Governo. Mano tesa agli industriali da parte del Segretario di Stato Celli

“Sono molto orgoglioso del lavoro di squadra che stiamo portando avanti, ma ciò non significa che siamo soddisfatti”. Così il presidente di ANIS, che si è rammaricato della mancata apertura di un vero confronto, nel merito delle proposte di sistema avanzate in questi anni dall'associazione degli industriali. La relazione di Ceccato si è aperta con dati tutto sommato positivi sulla situazione economica del Paese, che mostra segnali di ripresa. “Si è invertito il trend della disoccupazione – ha detto - e sta crescendo il numero delle imprese”, con buone prestazioni del settore manifatturiero: “uno dei pochi che – da più di 3 anni – sta crescendo”. “Ma se durante questa lunga crisi abbiamo resistito – ha aggiunto – l'abbiamo fatto senza l'aiuto del Paese”. E non sono mancate parole severe nei confronti del Governo. Nell'intervento del Segretario di Stato alle Finanze, comunque, una mano tesa agli industriali. “Il ruolo dell'ANIS – ha detto Simone Celli – è sempre stato costruttivo, e ringrazio per gli spunti di riflessione. Vogliamo un Paese semplice, veloce e legale. Usciamo da una crisi costata molti punti di PIL e la ripresa è ancora incerta, ma si possono aprire grandi opportunità alla luce della situazione internazionale. L'azione del Governo è improntata su 3 direttrici: sostenibilità del bilancio, potenziamento della crescita e contrasto della disuguaglianza sociale”. Espressa condivisione anche su varie istanze dell'ANIS, quali l'apertura del mercato immobiliare e i tagli alla spesa pubblica. A chiudere i lavori l'ospite d'onore di questa assemblea: Vincenzo Boccia. “Le imprese italiane e sammarinesi – ha affermato il Presidente di Confindustria – hanno le stesse criticità e le stesse opportunità; ci sono le basi per lavorare insieme”