Sums: "Collaboriamo insieme per il bene di Cassa"

Il Presidente della Sums rinnova l'auspicio che cambi il clima in Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio e che il socio Stato - invece di tirare dritto forte del suo 92,79% - si renda disponibile a lavorare insieme per fare veramente squadra, come sostiene il Segretario alle finanze. Sums ha già inviato una lettera al Consiglio d'Amministrazione di Cassa indicando delle modalità per collaborare correttamente per il bene della banca e contemporaneamente per rispettare legge e statuto fin dalla prossima Assemblea del 21 giugno.



Sonia Tura