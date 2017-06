Auto, in Europa vendite in crescita del 7,6%. Alfa Romeo traina FCA

Le vendite di auto in Europa sono aumentate del 7,6% a maggio, mentre in Italia la crescita è dell'8.2%. Per l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, la Germania, Spagna e Francia hanno fatto ancora meglio con un aumento, rispettivamente, del 12.9,11.2 e 8.9%. In controtendenza il mercato britannico, che ha riportato un calo dell'8,5%. Nei primi cinque mesi dell'anno in Europa sono state vendute 6.920.496 auto, +5,1% rispetto a un anno prima.

Fca fa meglio del mercato europeo e a maggio aumenta le vendite di auto dell'11,9% (rispetto alla media del 7,6%), piazzandosi come quarto costruttore del continente. A trainare la crescita è ancora Alfa Romeo, con un balzo del 47,8%.