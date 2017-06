Rimini: lavoratori stagionali in piazza contro lo "sfruttamento"

A Rimini lavoratori in piazza, davanti al municipio, per chiedere che vengano rispettati i diritti dei lavoratori stagionali. Adl Cobas e l'Associazione Rumori Sinistri hanno organizzato ieri un presidio conferenza stampa contro l'introduzione del nuovo contratto di lavoro occasionale, considerato come una reintroduzione dei voucher.

Nel video, l'intervista a Manila Ricci, dell'Associazione Rumori Sinistri.