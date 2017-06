Sviluppo: per Anis la partita non si gioca con schemi lanciati sui social network

“Il tema del lavoro e dello sviluppo è troppo serio per essere affrontato con un semplice schema lanciato sui social network, per di più con molte imprecisioni”. Così Anis, che nel ribadire la propria contrarietà al progetto di legge presentato dal Governo, si riferisce alla pubblicazione sul profilo Facebook della coalizione di maggioranza di uno specchietto con indicati un “prima” e un “dopo” il Pdl sviluppo a firma Zafferani, rilevando tra l'altro diverse inesattezze sia sulla situazione odierna, sia su quella che si verrebbe a creare. E “senza dimenticare – aggiungono gli industriali - che le problematiche attuali sono altre e non vengono risolte”. Auspichiamo – concludono - che i prossimi incontri sul tema dello sviluppo e del mercato del lavoro si svolgano in un rinnovato clima di collaborazione, come annunciato dal Segretario alle Finanze Simone Celli durante l’Assemblea del 14 giugno, il quale ha garantito a nome del Governo che le nostre proposte verranno tenute in debita considerazione”.