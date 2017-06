IATE 2017: l'eccellenza degli studi sul turismo arriva Rimini. San Marino c'è

Più di 150 ricercatori in studi turistici – dal 21 al 23 giugno – riuniti al CAST (Centro Studi Avanzati sul Turismo) di Rimini in occasione della 6° Conferenza della International Association for Tourism Economics. Appuntamento a cadenza biennale che dopo 10 anni torna in Europa. Punto di riferimento dell'edizione 2017 sarà infatti il Campus riminese dell'Università di Bologna, ritenuto uno degli atenei con la migliore reputazione a livello internazionale in materia di economia del turismo. Nei tre giorni, speaker d'eccezione, tavole rotonde con ospiti internazionali e in generale 143 presentazioni di papers in 40 sessioni parallele: dalle tariffe turistiche, all'effetto dei cambiamenti climatici e l'impatto sulla sostenibilità; dall'utilizzo dei big data all'impatto delle crisi economiche e geo-politiche, fino all'economia della destinazione. Tra gli obiettivi di punta resta comunque quello di valorizzare il territorio riminese nel mondo ma anche limitrofo: prevista infatti la visita a San Marino che includerà una sessione speciale sul “turismo nei micro Stati”, seguita da una cena offerta dall'Ufficio del Turismo in Piazza della Libertà. Presente a Rimini Marco Tamagnini, in rappresentanza della Segreteria di Stato. Domani comunque le iniziative legate al Titano saranno illustrate alla stampa nel dettaglio dai Segretari agli Esteri, Renzi e al Turismo, Michelotti insieme al Presidente IATE, Adam Blake.