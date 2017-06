IATE 2017: giovedì sul Titano sessione sul turismo nei micro Stati, al centro il caso San Marino

Tutto pronto a Rimini per accogliere l'eccellenza degli studi sul turismo per IATE 2017. Evento di punta nel settore, non solo a fini accademici ma anche in termini di sviluppo del settore dell'economia turistica, fornendo importanti spunti su cui impostare le migliori pratiche da trasferire nelle varie realtà di appartenenza.

“Obiettivo – ha infatti sottolineato Paolo Figini, Presidente del comitato organizzatore locale di IATE - è la valorizzazione del territorio. Imprescindibile quindi il coinvolgimento quest'anno di San Marino, realtà unica – si è detto – che offre tanto dal punto di vista turistico”. “San Marino è un posto veramente unico, per questo lo abbiamo scelto. É materia di studio molto interessante per noi. Ed è anche molto vicino a dove ci troviamo, e questo è un fattore molto importante.

Un Paese così piccolo tra l'altro – ha inoltre ricordato il Presidente di IATE, Adam Blake – può più facilmente esercitare un maggiore controllo e coordinamento sull'industria turistica”.

L'appuntamento è per giovedì 22 giugno alle 18, al Centro Congressi Kursaal, con una sessione speciale sul turismo nei micro Stati, preceduta da una visita guidata in centro storico e in serata cena sul Pianello. Presentare il nostro caso di studio, una grande opportunità per San Marino – fa notare il Direttore dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli. “Moriamo dalla voglia di farvi vedere chi siamo e di farvi conoscere i nostri progetti” – aggiunge Michelotti.

Nel video le interviste ad Adam Blake, Presidente IATE e Augusto Michelotti, Segretario di Stato Turismo e Territorio.



sp