Alitalia: una dozzina di offerte alla seconda fase del processo di vendita

Una dozzina di offerte accederanno alla seconda fase del processo di vendita per Alitalia, la data room per visionare i conti della compagnia. In lista anche Delta, Lufthansa, Etihad, British, Ryanair e EasyJet. Oggi in commissione al Senato audizione dei sindacati su crisi e rilancio della compagnia. In commissione a Palazzo Madame riprende anche l'esame dei ddl di riforma del diritto di sciopero nei trasporti.