Assemblea dei Soci Carisp: tutto rinviato alla prossima riunione

Lo Stato eccepisce sul nome di Marcello Forcellini in sostituzione del membro dimissionario della Fondazione. Sums contesta la posizione di Romito

Così come aveva anticipato il Segretario alle Finanze, nessuna decisione sull'assorbimento di Asset Banca: oggi l'Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio non prende in esame il comma 4 ma rinvia anche gli altri punti all'ordine del giorno. Qualche dichiarazione a verbale ma non si è arrivati ad alcuna deliberazione: ha prevalso la volontà dello Stato, detentore del 92,79% del pacchetto azionario, rimandando tutto alla prossima assemblea, ma la data non è ancora stata fissata. Si è preferito in sostanza di non fare scelte in questa fase particolarmente delicata. Slitta la sostituzione dei membri dimissionari. Lo Stato pare tra l'altro abbia eccepito sul nome di Marcello Forcellini per subentrare ad Angelo Lazzari in rappresentanza della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio Sums, contestando un suo precedente incarico di lavoro presso Asset: un contratto come ricercatore economico per conto dell'ufficio studi della banca, e non come dipendente. Nessuna deliberazione nemmeno sui compensi degli amministratori: nonostante la proposta del cda di Cassa si è deciso di rinviare anche questa discussione. Stessa sorte per il punto relativo al collegio sindacale. Su Asset, invece, il Presidente Nicola Romito ha relazionato brevemente sullo stato di avanzamento dei lavori per la due diligence dell'istituto; proposto alla fine, anche in questo caso, di prendere in esame tutto nella prossima assemblea, in attesa di elementi più concreti su cui pronunciarsi. Infine la votazione sulla richiesta della Sums di incaricare esperti di sua fiducia, indipendenti da Banca Centrale, per verificare le valutazioni di bilancio. Richiesta però non accolta dall'Assemblea. La stessa Società Unione Mutuo Soccorso riserva tuttavia la sua prima contestazione alla posizione di Romito, ritenendo il Presidente dimissionario non legittimato a presiedere né il Cda, né l'Assemblea dei Soci Carisp. A norma di Statuto – sostiene la Sums – la sua sostituzione doveva essere immediata. Questo in teoria per la Mutuo Soccorso invaliderebbe le riunioni, in caso di impugnazione di atti e delibere in Tribunale.