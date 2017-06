BCSM, assemblea soci approva bilancio 2016

Totale di bilancio aumentato di 79,2 milioni di euro

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha riunito oggi l'assemblea dei soci, alla quale hanno preso parte il Segretario per le Finanze, Simone Celli e il Segretario per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, in rappresentanza dell’Ecc.ma Camera, oltre ai rappresentanti delle banche partecipanti al fondo di dotazione. Durante la seduta, l’Assemblea ha deliberato l’approvazione del “Bilancio d’Esercizio 2016”. Totale di bilancio aumentato di 79,2 milioni di euro, passando da 384,7 milioni del 2015 a 463,9. Significativo aumento della raccolta che proviene dal sistema bancario, passata da 203 milioni nel 2015 a 298 nel 2016. Diminuisce la raccolta dalla clientela del 13,7%.