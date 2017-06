Bcsm: "Cassa 'banca pivot' attorno alla quale completare il processo di ristrutturazione e riconversione del sistema"

Aqr: dall'analisi di 6 banche e 1 società di leasing emergono "carenze patrimoniali" e "un gap nella governance, con membri dei CdA sanzionati o con cause legali pendenti, limitata considerazione di prospettive di rischio nelle scelte aziendali e meccanismi di controllo e di verifica dei rischi spesso assenti". Lo riporta la relazione letta ieri in Consiglio da Simone Celli. "L'inevitabile ulteriore ricapitalizzazione di Cassa di Risparmio – si legge - che dovrà essere messa in campo nelle prossime settimane, rilancerà “l'operato della banca conseguentemente al piano industriale che entro 90/120 giorni verrà formalizzato dal nuovo Consiglio di Amministrazione". "A Cassa verrà assicurato “il ruolo di banca pivot, attorno alla quale completare il processo di ristrutturazione e riconversione del sistema bancario sammarinese" ma "è indispensabile – riporta la relazione - che sia accompagnata da un serio piano di rilancio dell'istituto affinché la banca possa ritornare profittevole e da questa operazione lo Stato possa trarne un profitto nel lungo periodo, senza generare, come avvenuto purtroppo in passato, ulteriori perdite patrimoniali".