Legge Sviluppo: Anis incontra i sindacati, domani il confronto con Zafferani

Incontro tra Anis e sindacati questa mattina per discutere della Legge Sviluppo. Rappresentanti degli industriali si sono confrontati con le delegazioni di Cdls e Csdl. Ognuno, si legge in un comunicato diramato da Anis, ha messo in chiaro le proprie perplessità e proposte. Si tratta della prima di una serie di riunioni organizzate dopo l'assemblea generale dell'Associazione dalla quale sono emerse le perplessità degli imprenditori – ricorda la nota – per gli interventi normativi che il Governo sta per introdurre.



“Interventi – si legge – che vanno nella direzione opposta allo sviluppo dell'economia e del Paese”. Una delle questioni più importanti, secondo Anis, è quella del reperimento delle competenze necessarie per le aziende senza che queste ultime vengano penalizzate in caso di assunzione di dipendenti stranieri. Questa, in sintesi, la critica. Domani l'incontro con il segretario di Stato all'Industria, Andrea Zafferani.



mt