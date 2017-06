Merkel: “Siete il posto del cuore delle vacanze per i tedeschi”

“Rimini e la Romagna sono il posto del cuore delle vacanze per i tedeschi”. Lo ha detto ieri a Berlino la Cancelliera Angela Merkel in risposta all’invito di visitare la regione rivoltole dall’assessore al Turismo dell’Emilia Romagna. I rappresentanti dell’Emilia Romagna hanno partecipato a Berlino all’“Hessenfest, appuntamento del Land Assia dove s’incontrano rappresentanti istituzionali del mondo economico ed imprenditoriale. Nel 2017 ricorre l'anniversario dei 25 anni del gemellaggio con la Regione Emilia Romagna. La Merkel, che ha detto di conoscere bene l’Emilia Romagna, ha ricevuto in omaggio prodotti enogastronomici regionali d’eccellenza.

“Un’intesa ormai storica quella con il mercato turistico tedesco che rappresenta a tutti gli effetti un patrimonio per il nostro territorio - commentano Andrea Corsini e Andrea Gnassi -. Un trend positivo che anche nel primo quadrimestre di quest’anno ha dato grandi soddisfazioni registrando ottime performance in termini di arrivi e presenze (+15,4% e +15,1%). Ora aspettiamo la Merkel in Emilia Romagna.