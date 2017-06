Sviluppo: Anis ribadisce a Zafferani l'auspicio che si possano apportare modifiche al pdl

Progetto di legge sviluppo: dopo l'incontro con il Segretario di Stato Andrea Zafferani, a cui ha partecipato con le altre categorie economiche, l'Anis, col direttore William Vagnini, ribadisce l'auspicio che si possano apportare modifiche perché l'impianto del provvedimento, così com'è, andrebbe in senso opposto allo sviluppo. Vagnini ha chiesto a Zafferani di avere, per lunedì prossimo, orientamenti più dettagliati su incentivi fiscali e aliquote per le assunzioni dei frontalieri, così da poter informare i soci Anis nella riunione prevista per martedì prossimo. Zafferani avrebbe mostrato disponibilità ad accogliere la richiesta. Domani pomeriggio il Segretario all'Industria incontrerà la Csu.