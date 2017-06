Bce: via libera alla liquidazione delle banche venete



Bce e Single Resolution Board hanno dato il via libera alla liquidazione di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Si tratta del primo passo formale verso la creazione della good bank, che verrà acquistata da Intesa, e della bad bank, che sarà gestita dallo Stato. Ora serve il decreto del governo, che arriverà al termine del Consiglio dei ministri.



“Mi sento di confermare totalmente la garanzia per quanto riguarda i risparmiatori e i correntisti” ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan. Fra Tesoro e Intesa sembrerebbe comunque esserci un braccio di ferro su tema degli esuberi. Dei posti di lavoro da tagliare con i prepensionamenti, solo 1.200 nelle venete avrebbero i requisiti, mentre gli altri 2.800 previsti sarebbero di Intesa, che però non intende sostenere costi e nemmeno considerare l'ipotesi licenziamenti.