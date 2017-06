Usc denuncia: "il commercio non ce la fa più"

Forte appello, da parte dell'Usc, che in una nota denuncia il forte stato di crisi dei comparti del commercio e del turismo.

I cittadini hanno paura del futuro e hanno cambiato comportamento di spesa – denuncia l'unione dei commercianti - con riflessi sui consumi tipici della recessione. La crisi del sistema bancario e il blocco dei pagamenti di Asset hanno aggiunto peso all’attuale momento negativo e molte attività hanno dovuto far fronte alle morosità conseguenti. Le parole non sono più sufficienti: la situazione richiede interventi immediati, concreti e finalizzati a far ripartire subito l'economia.



Vai al comunicato integrale