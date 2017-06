Banca europea per gli investimenti stanzia un miliardo per gli sfollati del terremoto

A famiglie e imprese del centro Italia grazie a un accordo con Cassa depositi e prestiti

La Banca europea per gli investimenti e Cassa Depositi e Prestiti firmano un accordo al Ministero dell'Economia per aiutare le famiglie colpite dal terremoto nell'Italia centrale.



In arrivo un miliardo di euro per famiglie e imprese coinvolte nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto. Per erogare le risorse, il Ministero dell'Economia ricorre a un prestito della Banca europea per gli investimenti, che ha il vantaggio di essere più conveniente in termini di tassi di interesse. La Bei, a sua volta, trasferirà le risorse alla Cassa Depositi e Prestiti, che attraverso il sistema bancario provvederà a veicolarle a famiglie e imprese. La sottoscrizione dell'accordo è avvenuta alla presenza del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan; presente anche il commissario straordinario del governo per la ricostruzione del sisma 2016, Vasco Errani, che ha anche sottoscritto un contratto di servizio con la Bei per assicurare l'effettiva destinazione delle risorse finanziarie alla ricostruzione.

I fondi dovranno servire a coprire i costi per il recupero e la messa in sicurezza delle abitazioni danneggiate, delle imprese e delle strutture produttive. Il miliardo che la Banca europea e la Cassa Depositi e Prestiti hanno reso disponibile rappresenta parte della cifra complessiva di 5 miliardi di finanziamenti già approvati dai consigli di amministrazione dalle due istituzioni per la ricostruzione post sisma nell'Italia centrale.



Francesca Biliotti