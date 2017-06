Fups-CSdL sul Casale La Fiorina: "La cosa più importante è il benessere degli ospiti della struttura unificata"

Al centro del direttivo della Federazione Pensionati Csdl anche l'unificazione delle case di riposo, ormai è alle porte. "Dal primo luglio 2017 il Casale La Fiorina infatti passa in gestione all’ISS. In corso – fanno sapere - una trattativa tra la SUMS e l’Eccellentissima Camera per il passaggio del 50% di proprietà della Mutuo Soccorso allo Stato, mentre per il trasloco degli ospiti di Cailungo alla sede di Fiorina occorrerà aspettare ancora alcuni mesi”. La Fups ribadisce che la cosa più importante è il benessere degli ospiti della struttura unificata; per questo – concludono - è necessario disporre di personale adeguato, allo scopo di mantenere alti i livelli di trattamento. Chiediamo anche che venga urgentemente sistemata la parte esterna della struttura, predisponendo percorsi sicuri e ombreggiati”.