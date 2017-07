Istat: la disoccupazione sale allʼ11,3%, tra i giovani è al 37%



Torna a crescere la disoccupazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, il tasso è salito all'11,3% (in crescita di 0,2 punti percentuali). Dopo il forte calo registrato ad aprile, la stima delle persone in cerca di occupazione a maggio cresce dell'1,5%. Il cosiddetto “esercito dei disoccupati” conta ora 2 milioni 927mila persone. Cresce anche il tasso di disoccupazione giovanile, che a maggio sale al 37% (con un incremento di 1,8 punti da aprile).



Nonostante la flessione registrata nell'ultimo mese, nel periodo marzo-maggio si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,3%), determinata dall'aumento dei dipendenti, sia permanenti sia a termine. L'aumento riguarda entrambe le componenti di genere ed è distribuito tra tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. A crescere sono gli occupati ultracinquantenni (+407mila) a fronte di un calo nelle altre classi di età.



La disoccupazione giovanile nella zona euro a maggio è rimasta stabile a 18,9% rispetto ad aprile. Stabile anche nella Ue-28, a 16,9%. Mentre in Italia sale invece al 37%, dal 35,2% di aprile, l'aumento più consistente di tutta la Ue. E si conferma il terzo dato più elevato dopo Grecia (46,6% a marzo 2017) e Spagna (38,6%). La disoccupazione giovanile più bassa si registra invece in Germania (6,7%) e Olanda (9%)