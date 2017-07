Csu, terza assemblea zonale: "Infruttuoso confronto con Segreteria Industria"

Nuova assemblea zonale per la Csu che, oltre ai temi di stretta attualità, definisce un "fronte caldo nei difficili rapporti con il Governo", il progetto di legge sullo sviluppo. Il confronto con la Segreteria Industria - scrive la Csu - è del tutto infruttuoso. Ribaditi i diversi punti di criticità del progetto: la modifica, non condivisibile, degli sgravi fiscali; la completa liberalizzazione dell'assunzione dei lavoratori frontalieri, superando qualsiasi "filtro" in entrata in grado di tutelare il diritto al lavoro dei sammarinesi e residenti; la introduzione di una nuova "tassa etnica" del 6% a carico delle aziende sull'assunzione dei lavoratori non residenti; il rinvio a tempi imprecisati della stabilizzazione degli stessi frontalieri.