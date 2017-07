Indice dei prezzi al consumo: a giugno +1% su base annua l’inflazione a Rimini, +0,4% rispetto a maggio 2017

Nel mese di giugno 2017 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività riminese si attesta su base annua al +1%, mentre il dato congiunturale rispetto a maggio 2017 registra una variazione del +0,4%. Sono questi i dati i provvisori, in attesa della conferma Istat, relativi a giugno 2017 che emergono dal lavoro dell’Ufficio di Statistica–prezzi del Comune di Rimini.



Segno negativo per il settore dell’abbigliamento e degli alcolici e tabacchi, altri segno meno più consistenti nei prodotti alimentari e bevande analcoliche (-1,1%). Entrando nel dettaglio, a giugno si è registrato un notevole calo nel prezzo dei “vegetali” (-7,5%), mentre più moderato ma sempre in diminuzione il prezzo di “frutta” (-1,2%) e di “pesci e prodotti ittici” (-0,6%). Aumentano solo “latte, formaggi e uova”, “oli e grassi”. Così come i "trasporti” (0,4%) e la “ricreazione, spettacolo e cultura” (0,1%).