Bilancio, Anis: "Prima di aumentare le tasse, si riduca la spesa corrente"

Prima di aumentare le tasse, si riduca la spesa corrente. Non lo fa, secondo l'Anis, la proposta di variazione del Bilancio dello Stato. Per riequilibrare i conti pubblici, scrive, sarebbe questa la strada migliore prima di cercare di reperire maggiori risorse dal sistema economico e dai cittadini. Infatti, sottolinea Assoindustria, si ipotizza una patrimoniale sugli strumenti finanziari detenuti all’estero ed addirittura il ripristino della minimum tax per le imprese. Gli elemento ormai certi, anticipa, sono l’acquisto di immobili da parte di stranieri, il contributo dello 0,5% a carico dei dipendenti pubblici e il riequilibrio dell’imposizione sui redditi da pensione, seppur limitato a quelle più alte. Questo però non esime il Governo dal formulare, con urgenza, la riforma strutturale del sistema previdenziale, che oggi non è più sostenibile. Il mondo imprenditoriale auspica venga riformato anche il tetto agli stipendi pubblici che ha l’effetto – negativo – di allontanare i migliori professionisti, soprattutto in settori vitali come la sanità. Per la Pubblica Amministrazione, Anis propone di ridurre le festività e ampliare l’orario di apertura degli uffici pubblici.