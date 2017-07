Istat: sale spesa famiglie, ma resta sotto 2011

Nel 2016 la spesa media mensile delle famiglie è stata pari a 2.524,38 euro, in rialzo dell'1,0% rispetto al 2015. Lo rileva l'Istat, secondo cui "si consolida, ad un ritmo moderato, la fase di ripresa dei consumi", anche se "al di sotto" di quello registrato nel 2011.

Cambia la 'dieta' degli italiani. L'Istat registra "una crescente attenzione a una corretta alimentazione" con la quota destinata alle carni che "torna a diminuire" (-4,8% sul 2015). Aumenta quella per la frutta (+3,1%). I rialzi sono per i prodotti ittici (+9,5%). A livelli pre-crisi le spese per servizi ricettivi e di ristorazione (+4,8%).