Lavoro: accesso diretto online alle liste dell'Ufficio dal 24 luglio

Dal 24 luglio chi cerca un lavoratore potrà farlo autonomamente online. E' stato infatti implementato il portale labor dell'Ufficio del Lavoro.

L'innovazione passa attraverso il portale Labor che trasforma il mercato del lavoro in un incontro reale. Dal 24 luglio chi cerca una figura professionale potrà accedere alle liste in maniera diretta e scegliere se gestire la procedura autonomamente, consultando curriculum e contattando il candidato, oppure chiedere la consulenza dell'Ufficio di Collocamento.

Dal 17 luglio online anche il nuovo repertorio delle professioni ripreso da quello dell'Istat ma adattato a San Marino e costruito su standard internazionali. Da 1500 figure ne sono rimaste 800.

Con queste due novità, presentate oggi alla Segreteria al Lavoro, domanda e offerta vanno così a sistema, accorciando i tempi. "Questa è una importante semplificazione che avviene attraverso strumenti informatici e che troverà compimento nella legge sviluppo" ha commentato Andrea Zafferani.

In 1400 sono alla ricerca di una occupazione, di questi il 95% ha caricato il curriculum.

Gli over 50 sono quelli con più problemi, una parte di loro non ha registrato l'indirizzo di posta elettronica, requisito fondamentale per essere contattati. Anche L'Organizzazione internazionale del lavoro e il Fondo Monetario avevano chiesto a San Marino di dotarsi di un sistema di codifica riconosciuto.



Nel video l'intervista a Loris Francini, Direttore Ufficio Lavoro.



VA