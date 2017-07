Credito sociale: tempo fino al 17 luglio per presentare le domande

C'è tempo fino al 17 luglio per presentare le domande di credito sociale, da consegnare alla Segreteria per le Finanze. Anche quest'anno è di 7mila euro il reddito procapite che dà diritto di accedere all'intervento. Tra i documenti da presentare ci sono gli estratti dei conti correnti e le copie delle buste paga dei componenti del nucleo familiare e il certificato di non occupazione di chi è in età lavorativa.