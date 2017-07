Assemblea soci Carisp: domani all'ordine del giorno numerosi passaggi importanti

Domani occhi puntati su Cassa di Risparmio per la riunione dell'Assemblea dei soci. All'ordine del giorno, oltre agli emolumenti, anche il trasferimento di Asset in Carisp con il passaggio dei rapporti in blocco dell'istituto in liquidazione coatta amministrativa. Operazione delicata, oggetto di pesanti critiche da parte dell'opposizione ma ritenuta da maggioranza e governo l'unica soluzione possibile per salvaguardare correntisti e occupazione. Altri passaggi fondamentali in Carisp saranno approvazione del bilancio, adozione di un piano industriale di rilancio e ricapitalizzazione. Il Governo ha assicurato che Carisp nel breve e medio termine tornerà ad essere efficiente, concorrenziale, capace di generare utili. Rimane da risolvere anche la questione relativa alla sostituzione dei membri dimissionari. La Fondazione spinge per la nomina del suo rappresentante anche se lo Stato, nella scorsa riunione dei soci, avrebbe eccepito sul nome di Marcello Forcellini.