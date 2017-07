Pensioni: Elio Pozzi, "il Governo presenti proposta di riforma; siamo pronti alla trattativa"

Il Segretario della FUPS-CSdL torna sulla vicenda pensioni, dopo il dibattito sul progetto di legge sull'assestamento di bilancio. “La CSU di certo non pretende di dettare le regole su questo argomento – afferma in un comunicato Elio Pozzi –, ciò che non piace è l'inserimento di norme riguardanti le pensioni in una legge che serve solo per sopperire alla necessità di fare cassa”. Da qui l'invito al Governo a presentare una legge organica sull'argomento. “Il sindacato – aggiunge Pozzi – è pronto alla trattativa; i pensionati sanno benissimo che a loro toccherà una solidarietà intergenerazionale”. “Riguardo alle pensioni d'oro – conclude – non è certo il caso di San Marino”.