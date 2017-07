Lavoro: Istat, in 10 anni 518 mila casalinghe in meno

Nel 2016 l'Italia conta 7 milioni 338 mila donne che si dichiarano casalinghe, 518 mila in meno rispetto a 10 anni fa. La loro età media è 60 anni. Lo comunica l'Istat nel report "Le casalinghe in Italia". Le anziane di 65 anni e più superano i 3 milioni e rappresentano il 40,9% del totale, quelle più giovani (fino a 34 anni) sono meno di una su dieci, l'8,5%. Le casalinghe vivono prevalentemente nel Centro-Sud (63,8%).

E dire che le casalinghe in Italia lavorano quasi 49 ore a settimana, rileva Istat, in media 2.539 ore l'anno, senza considerare ferie, più di molti lavoratori occupati al di fuori delle mura domestiche.