Rimini: banca Carim eticredito presenta domani il bilancio sociale 2016

E' un documento a redazione volontaria, giunto alla quarta edizione. Metterà in rilievo il valore etico–sociale generato per territorio dall’attività di Banca Carim, in sinergia con le Istituzioni, le realtà del Terzo Settore, i volontari, i cittadini e più in generale con gli stakeholders. Il Presidente di Banca Carim Sido Bonfatti illustrerà il Bilancio Sociale e a seguire il Vicesindaco di Rimini Gloria Lisi relazionerà sulla sussidiarietà circolare generata dalle imprese private tramite le attività di crowdfunding.