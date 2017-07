Carim: bilancio, 45 milioni di euro per il sociale nel 2016

Molteplici sono i campi d’intervento operati nel sociale: dalla lotta contro il gioco d’azzardo patologico al sostegno di Eticarim, dai certificati di deposito social per San Patrignano al progetto di educazione finanziaria “Sbankiamo”.

Il Crowfundig per il sociale è al centro del bilancio Carim Eticredito che è stato presentato oggi a Rimini.

Il presidente Sido Bonfatti ha elencato le iniziative di solidarietà promosse dall'istituto che nel 2016 ha investito 45milioni di euro di impieghi etico-sociali, più della metà relativi al Terzo Settore per 1.314 beneficiari. "Carim è la prima banca commerciale italiana a dare un orientamento etico e alle scelte e strategie" ha spiegato il presidente Bonfatti che ha espresso anche il suo disappunto per la scarsa partecipazione al progetto "Un dono lungo un mese". Dal 2015 la banca per tutto ottobre, mese del risparmio, raddoppia l'importo delle donazioni effettuate sul sito eticarim.it.

Finora sono stati raccolti oltre 335mila euro per 1950 donazioni complessive. Carim ha finaziato anche progetti dedicati alle giovani generazioni e allo sport. Sull'esempio dei social bond, nel 2016 è stato emesso un certificato di deposito con finalità sociali a favore di San Patrignano per la lotta contro il sovraindebitamento e il gioco d’azzardo patologico. Nel video l'intervista a Sido Bonfatti, presidente Carim.



VA