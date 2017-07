Turismo: ipotesi investitori spagnoli per alberghi di lusso e nuovi progetti

Nuove collaborazioni in campo turistico e nuovi investitori all'orizzonte per il settore alberghiero. A Madrid l'incontro tra una delegazione sammarinese e i vertici dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (agenzia specializzata delle Nazioni Unite).



Tra i rappresentanti di San Marino, erano presenti il segretario di Stato Augusto Michelotti e la direttrice dell'Ufficio turismo, Nicoletta Corbelli. Dal meeting sono emersi spunti per lo sviluppo del comparto, a partire dalla possibilità di inserire il Titano nel programma della Via della Seta Occidentale, così da unirsi a Venezia nei percorsi e nella promozione.



Attenzione, poi, al turismo sostenibile e accessibile. Durante la visita, anche l'incontro tra Michelotti e il suo omologo spagnolo, la ministra Matilde Gonzales. Si apre all'ipotesi di aprire a grandi gruppi alberghieri spagnoli per creare strutture ricettive di alto livello.



mt



Il comunicato della Segreteria di Stato al Territorio