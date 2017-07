Turismo: da Madrid nuovi progetti, dal Titano critiche dell'Usc a Michelotti

San Marino all'Omt per lo sviluppo del turismo. Porte aperte ai grandi investitori iberici nel settore alberghiero.

Dalla visita in Spagna, San Marino torna con una rosa di ipotesi per lo sviluppo del settore turistico. Tra queste, l'opportunità di proporre a “grandi gruppi alberghieri spagnoli” di investire sul Titano per la creazione di strutture ricettive di alto livello. Ne hanno parlato il segretario di Stato, Augusto Michelotti, e il suo omologo spagnolo, Matilde Gonzales.

Ma prima del loro meeting, a Madrid si è svolto l'incontro tra una delegazione del Titano e l'Organizzazione Mondiale del Turismo (agenzia delle Nazioni Unite).



A rappresentare San Marino, oltre a Michelotti, la direttrice dell'Ufficio Turismo, Nicoletta Corbelli. Alla riunione ha preso parte il segretario generale dell'organizzazione, Taleb Rifai. Entrambe le parti hanno approfondito programmi strategici per il comparto. Su tutti, la possibile partecipazione alla Via della Seta Occidentale, così da unirsi a Venezia in un percorso che preveda una promozione congiunta dei territori. Allo stesso tempo, si punta a progetti basati sul turismo sostenibile, anche con percorsi naturalistici e agricoltura bio. L'Omt ha poi riconosciuto i passi avanti fatti nel turismo accessibile.



Ma ad attendere Michelotti, al suo rientro, ci sono le critiche dell'Usc che boccia gli ultimi 6 mesi di operato e annuncia “prossime chiusure” di attività in Centro Storico. Tramite un comunicato, i commercianti giudicano come un “errore macroscopico” l'accorpamento del Turismo e delle altre deleghe nella stessa Segreteria di Stato e parlano di clima “ostile” che si è creato nelle occasioni di incontro. Il prodotto turistico sammarinese manca di identità, affermano. La richiesta è di un progetto di rilancio con “interventi immediati” e basato su un confronto “aperto”.



Mauro Torresi