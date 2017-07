Rimini: Carim, si avvicina il passaggio della banca a Crédit Agricole

Si avvicina una data importante per capire quale sarà il futuro di Banca Carim. Scadono, infatti, sabato 15 luglio i due mesi di esclusiva per la possibile acquisizione dell’istituto di credito da parte di Crédit Agricole-Cariparma.

Possibile proroga dopo la scadenza, il 15 luglio, della due diligence del gruppo Crédit Agricole sulla cassa di Risparmio di Rimini. Secondo le pagine di economia de La Stampa l’acquisto delle tre casse di risparmio coinvolte Rimini Cesena e San Miniato non avverrebbe a un euro, come avvenuto in altri casi, ma a una cifra tra i 100 e i 130 milioni. Il Fondo Interbancario, si legge sempre su La Stampa, potrebbe partecipare all’ aumento di capitale di Carim per circa 150 milioni diventandone azionista di riferimento. Credit Agricole acquisirebbe a sua volta dal Fondo i crediti deteriorati.

Da parte del presidente Sido Bonfatti un atteggiamento positivo sul buon esito dell’operazione. “La banca – ha dichiarato – dopo il 15 luglio potrebbe affrontare nuove prospettive, ma non sarebbe serio farlo prima di valutare la proposta che Crédit Agricole si è riservata di fare. Crédit Agricole non ha preso degli impegni scadenzati per farla, ma sappiamo che la farà quando avrà la possibilità di fare valutazione complessiva, anche perché, ricordo, che ci sono altri due protagonisti, il Fondo di Tutela dei depositanti che rappresenta il sistema bancario e chi, Atlante o altri soggetti, sarà in condizione di acquisire una percentuale di crediti deteriorati della banca”.

Un aspetto fondamentale nell’intera operazione è rappresentato dai crediti deteriorati. “Nella nostra prospettiva verranno ceduti ad un valore corrispondente a quello che è nel bilancio della banca quindi senza causare perdite ad un soggetto dal quale pretenderemo garanzie di gestione equilibrata e non piratesca” ha concluso il presidente. Nel video l'intervista a Sido Bonfatti, presidente Carim.



