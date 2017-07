Aumenta il fotovoltaico a San Marino, utenti pagati dallo Stato per l'energia prodotta

1036 quelli attivi nel 2015. 951 beneficiano di una tariffa particolare.

Essere pagati dallo Stato per la bolletta elettrica. A volte capita, come a chi utilizza il fotovoltaico. L'Autorità di regolazione per i servizi pubblici e l'energia ha reso noti i dati sugli impianti per il 2015. Sono 951 quelli installati nel territorio della Repubblica che, se messi insieme, sono capaci di produrre un picco massimo di energia di circa 7mila kilowatt. Quello dell'energia pulita è un trend in crescita.



A San Marino il fotovoltaico è arrivato nel 2010. E se alle statistiche si aggiunge anche il dato ufficioso del 2016, si arriva a 963 impianti oggi attivi. Il castello più 'green', sotto questo aspetto, è Serravalle. Al secondo posto, Borgo Maggiore, seguito da Fiorentino.



Stiamo parlando degli impianti che beneficiano del Conto Energia, cioè quelli che godono di una “tariffa incentivante”. Cosa significa? Con i pannelli solari, il cittadino produce corrente elettrica. Quando questa non è utilizzata, viene temporaneamente 'donata' alla rete pubblica. Se alla fine dei conti il fabbisogno dell'utente è più alto di quanta corrente riesce a produrre, allora l'utilizzatore pagherà l'elettricità in più di cui ha bisogno, alle tariffe ordinarie. Ma se i pannelli solari installati in casa riescono a creare più corrente di quanta se ne utilizza, si svilupperà un credito energetico.



Questo credito si traduce in soldi che l'AASS erogherà al proprietario. Per questo, solo nel 2015, lo Stato ha versato agli utenti poco più di 2 milioni di euro. Ne ha guadagnato anche l'ambiente. Inserendo nella stima tutti gli impianti fotovoltaici sammarinesi, privati e pubblici, nello stesso anno si è evitata l'immissione in atmosfera di 4 milioni e 490 mila chili di CO2. Un'iniezione di ossigeno per l'ecosistema... ma anche per il conto in banca.



Mauro Torresi