Il Titano all'Expo di Astana: nuove opportunità per San Marino e Kazakistan

Sono 25 le imprese di San Marino che partecipano all'Expo di Astana, in Kazakistan. E per lunedì è prevista la visita del segretario di Stato al Turismo, Augusto Michelotti. Nel video, l'intervista a John Mazza - rappresentante del Titano alla Camera di Commercio Internazionale kazaka - che parla delle opportunità per il nostro Paese.



Mauro Torresi