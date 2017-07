Bossone promuove il dialogo con il governo e boccia Banca Centrale

Sull'incontro di questa mattina il Presidente di Abs Biagio Bossone dichiara di vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo pieno, in riferimento al fatto che il Governo aveva promesso di mantenere un dialogo e il dialogo sta avvenendo ed è utile. Bossone inoltre considera positiva l'apertura dell'Esecutivo sulla “moneta fiscale”. Il Presidente Abs vede invece il bicchiere mezzo vuoto in riferimento al processo Aqr di Banca Centrale. “Così come condotto – osserva – creerà solo maggiori problemi alle banche. Chiediamo dunque al Governo di prendere in mano la situazione di fronte ad una Banca Centrale che ha atteggiamenti sprezzanti”.



Luca Salvatori