Banche e assestamento di Bilancio: la Csu propone un protocollo d'intesa al Governo

Convocato un incontro sindacati-esecutivo alle 14. Se si trova l'accordo Csdl e Cdls annulleranno mobilitazione di piazza

Dopo l'apertura del Governo alle proposte del sindacato, in relazione ai decreti sul settore bancario e alle modifiche all'assestamento di Bilancio, il direttivo unitario della Csu, in mattinata, ha definito e preso in esame una bozza di protocollo d'intesa che formalizzi gli impegni enunciati con l'aggiunta di altre misure. Il documento verrà sottoposto al Governo, in un incontro fissato per le 14. Qualora si trovasse l'accordo la Csu annullerebbe la manifestazione prevista per domani, riunendo l'attivo dei quadri, senza mobilitazione di piazza.



Nel video le interviste ai Segretari Riccardo Stefanelli (Cdls) e Giuliano Tamagnini (Csdl)