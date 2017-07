Nasce il comitato misto per il turismo. Dal 1 agosto cesserà il trenino navetta

Dal 1 agosto cesserà, in accordo con Elia's Tour, il servizio navetta che aveva creato tanto proteste, in particolare da parte dell'Unione Commercianti. Circoleranno solo i trenini di San Marino by train che trasportano i gruppi organizzati da Benedettini. E visto l'aumento considerevole di questi gruppi, gli sarà dato un terzo trenino. La conferma di questa scelta è stata ufficializzata durante l'incontro tra la maggioranza e lo Ius che ha di fatto aperto un tavolo di confronto con le categorie del turismo e del commercio. Obiettivo: rilanciare settori che lamentano da tempo forti difficoltà. Già fissato un nuovo incontro per la prossima settimana che dovrebbe diventare immediatamente operativo. La maggioranza, anticipa Matteo Ciacci, vuole condividere alcune risorse per la promozione turistica, destinando una somma - di cui ancora non è stato reso noto l'importo - che sarà gestita da un comitato misto, composto dalle categorie economiche e dallo Stato. Una scelta, sottolinea il capogruppo di Civico 10, che di fatto vuole eliminare rimpalli di responsabilità e che, nel prossimo incontro, dovrebbe rendere immediatamente operativo questo comitato.



Sonia Tura