San Marino, accordo con Telecom per essere il primo stato d'Europa con 5G

San Marino, terra della sperimentazione. Verrà firmato oggi un accordo fra la Segreteria Industria e Telecom per fare della Repubblica il primo stato d'Europa ad avere una rete mobile 5G. Ad annunciarlo i maggiori quotidiani economici, come il Financial Time e IlSole24Ore. Si parla di una vera rivoluzione tecnologica che consentirà una velocità di 20 Giga al secondo in download su rete mobile. Non solo linea dati per la “semplice” navigazione, perché questa innovazione sarà la base per tutti i processi su cui si baseranno le future Smart City.



Ne scopriremo di più dopo la conferenza stampa del Governo.