San Marino presenta i suoi progetti di internazionalizzazione all'expo di Astana in Kazakistan



Doppio binario per la promozione di San Marino all'Expo di Astana 2017. Visitare ed investire in Repubblica le azioni presentate dal Segretario di Stato per il Territorio e Turismo, Augusto Michelotti nella sala conferenze del Padiglione Italia. Illustrato anche il nuovo progetto di sviluppo territoriale San Marino 2030, firmato dall’Architetto di fama internazionale Stefano Boeri.

Internazionalizzare è la strategia del governo in ambito turistico con il progetto Visit San Marino, sul fronte dell’attrazione degli investimenti diretti esteri si lavora ad Invest in San Marino. I Segretari Particolari Marilisa Mazza (Finanze), Samuele Guiducci (Esteri) e Alessandro Urbinati (Industria e Commercio), hanno spiegato la nuova forma di promozione del brand san marino come meta turistica con il supporto della rete diplomatica, volta all’attrazione di nuovi flussi , in particolar modo dal continente asiatico, di nuovi investitori, interessati a progetti di sviluppo economico sostenibile in territorio.

Presenti rappresentati delle istituzioni kazake e del mondo economico locale ed internazionale. Tra questi il Commissario Generale del Padiglione del Regno Unito, i responsabili dei padiglioni degli Emirati Arabi Uniti, della Serbia, Singapore, Cina e dello Stato di Città del Vaticano. Nel video l'intervista a Augusto Michelotti, Segretario Turismo e Territorio



