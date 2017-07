Ti hanno mai pagato per andare in vacanza? A Rimini si può

Essere pagati per viaggiare. Ora è possibile con l'offerta di lavoro proposta dall'Apt di Rimini, in collaborazione con Silb, Black marketing Guru e Confcommercio di Rimini. È rivolta a giovani under 30 che, ogni 15 giorni, saranno selezionati e assunti per trascorrere le vacanze nella riviera romagnola. Unico obbligo, raccontarla sui social network. Il progetto si chiama 'Il lavoro più bello del mondo' e dal primo luglio sono già al lavoro una ragazza e un ragazzo selezionati negli scorsi mesi grazie ad una campagna digitale creata ad hoc.



Ma le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile candidarsi e ricevere più informazioni su due siti web dedicati all'iniziativa: www.myrimini.com e www.lavoropiubellodelmondo.com. Fa parte di un nuovo progetto di marketing ideato per il rilancio del distretto riminese. La volontà è quella di far raccontare senza filtri l'offerta di intrattenimento della riviera: dai parchi ai locali da ballo, dalla ristorazione alle strutture ricettive.