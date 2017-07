Unas: Fondiss è un bene dei contribuenti non del Governo!

Gli artigiani hanno riunito il Direttivo che si dice preoccupato per le "incertezze che si stanno prospettando, sia in tema di sviluppo, sia in tema di prospettive finanziarie, dove concertazione e condivisione su temi di primaria importanza appaiono estromessi da interventi legislativi frettolosi e/o azzardati".

Unas chiede di intervenire creando fiducia e concretezze, e dice no a provvedimenti estremi ricordando come i soldi di FONDISS non siano una disponibilità dello Stato, ma una proprietà dei singoli contribuenti!