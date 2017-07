Governo e Csu verso l'accordo: la manifestazione dell'attivo dei quadri sembra scongiurata

Il Governo, come promesso al tavolo negoziale, ha riconsegnato questa mattina la bozza di protocollo di intesa su banche e assestamento di bilancio, con le modifiche al momento all'esame dei vertici Csu. Sembra che nel documento vengano accolte buona parte delle richieste sindacali, su Fondi pensione, Bilancio, Aqr e residenze. Protocollo che sarà sottoposto nel primo pomeriggio all'attivo dei quadri nella sala riunioni del Central Square. Sembra dunque scongiurata, salvo colpi di scena dell'ultim'ora, la manifestazione in Piazza della Libertà dei rappresentanti dei lavoratori.