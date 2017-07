Abs sostiene l'azione dell'Anis e rilancia la bontà delle proprie proposte

Pieno sostegno di Abs all'Anis: l'associazione bancaria conferma allo stesso modo l'importanza del confronto tra tutti gli attori rilevanti della comunità sammarinese, compresa Banca Centrale. Rilancia poi la valenza delle soluzioni già proposte, che – si legge in una nota - avrebbe consentito al Governo di non dover fare ricorso a decreti riparatori e di urgenza rispetto alle azioni di vigilanza condotte. Le azioni messe in campo da BCSM, - continua Abs - anziché intervenire su situazioni critiche specifiche per risanarle, avendo cura di non indebolire il resto del sistema, hanno provocato gli effetti esattamente contrari. In tale contesto, - conclude l'associazione - ci preoccupa moltissimo che il processo a valle delle risultanze dell’AQR proceda ancora senza regole preventive”. Abs infine punta il dito sull’utilizzo improprio dei mezzi di informazione e, più in generale, sulla verbosità del dibattito politico teso, da una parte e dall’altra, a denigrare persone o imprese piuttosto che ad affrontare costruttivamente il merito delle questioni"