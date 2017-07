Emilia-Romagna: i giovani imprenditori scelgono l'agricoltura



I giovani dell'Emilia-Romagna che intendono mettersi in gioco come imprenditori scelgono il settore agricolo. Lo afferma la Coldiretti basandosi sui numeri delle nuove aziende nate in Regione nel primo trimestre del 2017. In questo lasso di tempo - informa Coldiretti ER - il settore agricolo è l'unico settore che ha fatto registrare un aumento delle imprese under 35, con una crescita del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, contro un calo medio di tutte le imprese giovanili regionali del 4,7%, raggiungendo in pratica la parità con le imprese industriali giovanili: 2.098 imprese agricole e 2.115 le imprese industriali.



I dati sono stati resi noti in occasione della consegna dei premi di Oscar Green 2017, il premio per l'innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa, arrivato all'11^ edizione, per premiare le aziende capaci di conquistare il mercato con idee e prodotti innovativi. Tra coloro che fanno dell'agricoltura una scelta di vita, più del 50% è laureto e il 60% sceglie attività e prodotti innovativi. Giovani che sanno la loro: le loro aziende agricole possiedono una superficie superiore di oltre il 54% alla media, un fatturato più elevato del 75% e il 50% di occupati per azienda in più. "Le campagne possono offrire prospettive di lavoro sempre più interessanti per chi vuole fare impresa con idee innovative", commenta il presidente di Coldiretti regionale, Mauro Tonello.



FM