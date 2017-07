Legge Sviluppo, Anis sospende il confronto

L'Anis ritira i propri rappresentanti dal tavolo di confronto sul progetto di legge “modifiche e interazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico” perché – come spiegano gli Industriali in una nota- non “va nella direzione della crescita del sistema economico sammarinese, ma anzi complica e penalizza le imprese”. In particolare Anis non ha condiviso il fatto che il confronto si sia aperto solo dopo la presentazione in prima lettura in Consiglio. Successivamente e -spiegano gli Industriali- le istanze presentate sono state ignorate e le modifiche apportate alle versioni successive hanno peggiorato il progetto. Così si è deciso di sospendere il confronto