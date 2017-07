Accordo Governo-Csu: sulle banche sede di consultazione permanente con tutte parti sociali

Si apre alla possibilità di residenza per lavoratori frontalieri.

Non solo il ritiro e la riformulazione del decreto 79, riaffidando quindi la gestione di Fondiss al Comitato di sorveglianza, ma anche molto altro tra cui l'impegno del Governo a coinvolgere tutte le parti sociali nelle scelte sul sistema bancario, con una sede di consultazione permanente.

L'accordo prevede inoltre la possibilità di rendere noti i principali titolari di posizioni incagliate o a sofferenza dei singoli istituti bancari; maggiori garanzie sui fondi pensione; l'aumento, entro tre mesi, della soglia dei 50mila euro per i correntisti di Asset Banca; l'ipotesi di non trasformare integralmente in titoli pubblici i crediti d'imposta delle banche; la possibilità, per un numero contingentato di frontalieri, di richiedere la residenza. L'accordo raggiunto ha ricadute anche sull'assestamento di bilancio, con lo stanziamento di 3 milioni di euro per il Fondo di Riserva di Rischio e il contributo di 500mila euro per gli ammortizzatori sociali nel 2017, con il ripristino dal 2018 della percentuale del 20% sulle somme erogate per l'indennità economica speciale.

La Csu sottoporrà a referendum tra i lavoratori qualunque eventuale scelta sulla destinazione dei fondi pensione, diversa da quelle consuete.